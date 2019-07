Fjellovergangar blir stengde på grunn av kulde

innenriks

– Vi vil ikkje at turistar med bubil skal verte ståande fast der oppe seint om kvelden, siger trafikkoperatør Morten Hansen i Vegtrafikksentralen til Bergens Tidende.

Hansen ber folk vurdere å la bilen stå og legg til at vegane ikkje blir salta i juli.

Gamle Strynefjellsvegen i Oppland, fylkesveg 258, blir stengd frå klokka 17.30 tysdag til 9.30 onsdag på grunn av vanskelege køyreforhold.

Fylkesveg 55 over Sognefjellet blir stengd frå klokka 20 tysdag til 8 onsdag, men Statens vegvesen varslar òg at vegen kan bli stengt på kort varsel tidlegare om det blir nødvendig.

Ved Bjørnabreen i Balestrand i Sogn og Fjordane vart tre personar på tur overraska av snøvêr tysdag ettermiddag, og mannskap frå Røde Kors har rykt ut for å hjelpe dei tre ned frå fjellet, melder Vest politidistrikt.

Sjølv om kalenderen siger at vi er i sommarmånaden juli, sende Meteorologisk institutt ut farevarsel på gult nivå på måndag, fordi det kunne komme mykje snø i Nordfjord og Møre og Romsdal. Dette varselet gjeld fram til torsdag morgon.

Det er venta sluddbyer og snøbyer over 800 meter, og det er moglegheiter for at snøen kan legge seg på bakken.

(©NPK)