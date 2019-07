Banken Santander pålagt milliongebyr av Finanstilsynet

innenriks

Gebyret kjem fram i eit brev frå Finanstilsynet som vart offentleggjort tysdag, melder E24.

Det var banken sjølv som i desember i fjor varsla Finanstilsynet om avviket.

«Hendinga omhandla ein feil Santander hadde avdekt i eitt av kjeldesystema til den elektroniske transaksjonsovervakinga for å avdekkje mistenkjelege transaksjonar knytt til kvitvasking og terrorfinansiering», heiter det i brevet frå Finanstilsynet.

Til saman har omkring 1,6 millionar transaksjonar over ein periode på fire år ikkje vorte kontrollerte i samsvar med kvitvaskingslova, ifølgje tilsynet. Det dreier seg om totalt 303.415 kundar. Transaksjonane er seinare etterkontrollert, og 32 av desse vart gjort av kundar kategorisert som høgrisikokundar. Ingen av transaksjonane medførte likevel meldingar om mistenkjelege forhold til Økokrim.

Finanstilsynet meiner at avviket likevel er så alvorleg at det må verte pålagt gebyr og peikar på at lovbrotet gjekk over lang føre seg tid og gjeld svært mange transaksjonar og kundeforhold.

Santander Consumer Bank har tidlegare fått eit førehandsvarsel om gebyret og har i eit tilsvar uttrykt at dei er usamd i at regelbrotet utgjer eit brot på kvitvaskingslova som bør sanksjonerast med eit gebyr. Banken meiner òg uansett at gebyret er sett for høgt i forhold til alvorsgraden på regelbrotet.

Finanstilsynet har likevel ikkje funne grunn til å gjere endringar og held at fast på dei avdekte regelbrota er av ei slik art og omfang at gebyr skal påleggjast.

Vedtaket kan verte klaga på innan tre veker, og det er Finansdepartementet som då skal behandle saka.