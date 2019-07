Ti omkom i trafikken i juni

innenriks

To færre omkom i trafikken i juni i år enn i same månad i fjor. Samtidig viser tala over trafikkdrepne i første halvår at det har omkomme fem fleire enn i same periode i fjor.

– Sjølv om det varierer litt frå månad til månad, og litt frå år til år, så er tendensen klar. Norske trafikantar er som regel flinke og ansvarlege i trafikken. Dei er heilt i verdstoppen. Risikoen for å bli innblanda i ulykke på norske vegar er lågast i verda, seier Guro Raanes i Statens vegvesen.

Blant dei som har mista livet i trafikken hittil i år, er 39 menn og 11 kvinner. Møte- og utforkøyringsulykker står for nesten 70 prosent av ulykkene.

Det har vore flest dødsulykker i Akershus der sju menneske har mista livet i trafikken. I Nordland og Møre og Romsdal har seks omkomme, medan det i Hordaland, Østfold og Hedmark er fire personar som har mista livet på vegen.

I Rogaland og Sogn og Fjordane har det ikkje hittil i år ikkje vore nokre dødsulykker på vegane.

Over ein tredel av dødsulykkene i trafikken skjer vanlegvis i sommarmånadane juni, juli og august. Motorsyklistar er spesielt utsette. I juni var halvparten av dei som omkom i trafikken motorsyklistar.

Brorparten av dei drepne, 26 av 50, omkom i personbil.

(©NPK)