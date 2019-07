TV 2: Krangel om åtte meter veg stoppa bassengplan i Askøy

innenriks

Ein krangel om eit åtte meter langt vegstump er årsak til at eit nytt høgdebasseng på Askøy ikkje vart tatt i bruk som planlagt i vinter. Det skulle erstatte høgdebassenget der smitten i kommunen er lokalisert, melder TV 2.

Rundt 2.000 innbyggjarar i kommunen vart sjuke som følgje av vatn forureina av hesteskit.

– Hadde dette vore på plass, hadde det truleg ikkje vorte så kritisk, erkjenner varaordførar Bård Espelid.

Det nye høgdebassenget skulle etter planen erstatte dei to gamle utdaterte høgdebassenga i området ved sist årsskifte. Men konflikten mellom kommunen og grunneigaren drog ut i tid.

Ifølgje Folkehelseinstituttets prøvar har smitten truleg oppstått mellom 31. mai og 3. juni. Det er no lokalisert til det eine høgdebassenget på Øvre Kleppe, som skulle vore fasa ut og stengt for fleire månader sidan.

– Dette kan ha hatt ein mogleg konsekvens for den hendinga vi har fått. Vi er nøydde til å finne ut av dette og det er eit element som må bli granska nærare, seier Espelid.

Samtykke til ekspropriasjon vart registrert den 11. juni i år, snart eit år etter at saka hamna på Borden til fylkesmannen i fjor.

Grunneigar Trond Høgtun har hittil vore taus, men vel no å forklare si side av saka.

– Kommunen fekk høve til å legge røyr i vegen min, men under føresetnad av at dei ikkje bygde den turvegen som dei har gjort i nærområdet, forklarer Høgtun til TV 2.

Sjefen for vatn og avløp i kommunen, Anton Bøe, seier at grunneigaren har brukt den fulle retten sin til å klage. Han meiner han ikkje kan klandrast for smitteutbrotet og forstår at han kan irritere seg over turvegen.

Men Fylkesmannen avslår ein såkalla førehandstiltreding. Det vil seie at kommunen ikkje kan gå i gang umiddelbart.

– Det tolkar eg som at Fylkesmannen er noko usikker, seier Høgtun, som i klaga si har erklært fylkesmann Lars Sponheim for inhabil i saka.

