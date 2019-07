Stadig fleire tilfelle av medisinmangel i Noreg

innenriks

– Eg tenker at dette må jo stoppe ein gong, men det ser ikkje ut til at det stoppar i år heller, seier farmasøyt og rådgivar for forsyningstryggleik Anne Markestad til VG.

Dei siste åra har talet på melde tilfelle av legemiddelmangel dobla seg kvart år, skriv avisa. Helsedirektoratet foreslår i ein ny rapport til saman 29 nye tiltak.

– Eitt av hovudproblema for Noreg i dag er at verkestoffa i mange legemiddel vi bruker, blir produsert i Asia og på produksjonsstader vi har lite informasjon om, seier helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

Han seier at dersom det skulle skje noko med ein fabrikk, kan det ramme legemiddelforsyninga i heile verda.

Tellef Inge Mørland, medlemmer av helse- og omsorgskomiteen for Ap, meiner rapporten viser at det er punkt der regjeringa ikkje har gjort jobben.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helsedepartementet seier at regjeringa har løyvd 4 millionar kroner for å styrke Legemiddelverkets kapasitet til å handtere legemiddelmangel.

