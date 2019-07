innenriks

– Natt til tysdag søkk temperaturen, og det er venta overgang til sluddbyer og snøbyer over cirka 800 meter. Det er ei moglegheit for at snøen kan legge seg lokalt på bakken. Faren for at snøen legg seg i vegen er størst på nattetid, melder Meteorologisk institutt.

Farevarselet gjeld for Nordfjord og Møre og Romsdal frå natt til tysdag til natt til torsdag.

Vêret kan gi lokalt vanskelege køyreforhold. Bilistar blir oppmoda til å bruke riktige dekk og køyre etter forholda.

(©NPK)