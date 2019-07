Nye krav til kunstgrasbanar skal ut på høyring

innenriks

– Gummigranulat frå kunstgrasbanar er ei av dei største kjeldene til spreiing av mikroplast i Noreg. No vil vi stille krav for å hindre at gummigranulat blir spreidde til naturen, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

I ei pressemelding opplyser departementet at dei viktigaste tiltaka i forslaget er: Ein fysisk barriere som sikrar at fyllmaterialet blir verande på banen, løysingar for å handtere drensvatn og overvatn, krav til snørydding og handtering av snø, og tiltak for å hindre at gummigranulat blir spreidd via dei som brukar banen.

Utandørsbanar må vere omgitt av ein tett barriere som er minst 20 centimeter høg, og overvatn og vatn frå drenering må handterast på ein måte som sikrar at laus plast blir fanga opp.

Departementet minner om at det finst meir miljøvennlege alternativ til gummigranulat, og at banar som brukar slike alternativ ikkje vil vere omfatta av den foreslåtte forskrifta.

Høyringsfristen er sett til 31. oktober.

