Far dømt for aktlaust drap etter trafikkulykke der dottera omkom

Ulykka skjedde veslejulaftan 2017 på Fursetfjellet mellom Molde og Kristiansund. Bilen mannen køyrde kom over i feil køyrefelt på E39 og kolliderte med to møtande bilar. Den fem år gamle dottera hans omkom på staden, og fire menn i ein av dei to møtande bilane vart alvorleg skadd.

Retten meiner mannen køyrde i 90 kilometer i timen på strekninga, trass i dårleg vêr og at fartsgrensa var 80, melder NRK.

Den 41 år gamle mannen vart dømd for aktlaus køyring, for å aktlaust ha skadd personane i bilen han kolliderte med og for å aktlaust ha forårsaka døden til dottera.

I tillegg er han dømd til å betale 75.000 kroner i erstatning til kvar av dei skadde. Han mistar òg førarkortet i fem år framover.

41-åringen nekta straffskuld og forklarte at han handla på refleks, fordi det kom eit stort dyr ut i vegbanen, men dette trudde ikkje retten på.

Den dømde mannen har ikkje bestemt seg for om saka skal ankast, men forsvararen hans, advokat John Marius Dybvik, seier klienten hans er skuffa.

– No skal vi bruke den fjorten dagar lange ankefristen vi har til å vurdere om han ønsker å anke, seier, Dybvik til NRK.

