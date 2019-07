Datatilsynet: Høgre braut lova då partiet kartla tusenvis av veljarar

innenriks

Datatilsynet konkluderer med at partiet Høgre braut med personvernlovgivinga då det i valkampinnspurten i 2013 kartla potensielle Høgre-veljarar for å sende dei målretta partireklame. Den einaste grunnen til at tilsynet ikkje vurderer å gi eit straffegebyr, var at saka var forelda då Høgre hausten 2018 melde ho inn.

– Lovgivar har sett ein foreldingsfrist på fem år i slike saker. Vi har derfor ikkje vurdert å gi gebyr. Vi konstaterer at lova er broten og kjem med kritikk, i form av ein irettesetjing, seier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet til NTB.

Det var NRK som i fjor avslørte korleis Høgre kunne ha gjort seg skuldig i fleire brot på personvernlovgivinga under valkampen i 2013. Høgre melde sjølv inn to mogleg avvik – etter mellom anna å ha sendt medlemslistene sine til Facebook. I arbeidet med desse dukka saka partiet no blir irettesett for opp: Utviklinga av appen «Dugnad», der partimedlemmer blei bedne om å gi tilgang til vennelister på Facebook.

– Dette var eit enkelttilfelle som skjedde under valkampen for seks år sidan. Vi har beklaga til alle dei involverte, seier marknads- og kampanjesjef Thoralf Granerød i Høgre til NTB.

(©NPK)