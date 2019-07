Brannvesenet rykker ut på stadig fleire helseoppdrag

innenriks

– Bekymringa er todelt. At dette er ei utvikling som brann og redningsmannskapa opplever som krevjande og det andre er dersom befolkninga no ikkje får den helsehjelpa dei har krav på, seier direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) til NRK.

I fjor rykte brannvesenet ut på 6.505 helseoppdrag som hjartestans, slag og bereoppdrag. Ifølgje direktoratet er det nesten tusen fleire enn året før.

Helseoppdrag er no det brannvesenet rykker mest ut på. Like bak kjem transportulykker, brannhindrande tiltak, brann i bygning og brann i marka.

– Vi gjer så godt vi kan, men vi er ikkje helsepersonell. Det er klart det er mange tilfelle ein skulle ønske ein var fullt utdanna sjukepleiar. Då hadde ein jo kunna gjort ein endå betre jobb, seier utrykkingsleiar Øystein Dølen ved Hvittingfoss brannstasjon.

Daae meiner brannmannskapa treng ein heilt annan type kompetanse og opplæring viss dei skal halde fram å rykke ut på så mange helseoppdrag. Ho veit ikkje årsaka til at talet på helseoppdrag har auka dei siste åra, men avdelingsdirektør Steinar Olsen i Helsedirektoratet meiner det kan komme av sentralisering i kommunane.

– Legevakta er ikkje til stades som før og ambulansetenesta har ofte eit høgare aktivitetsnivå eit brannvesenet. Då kan det hendet brannvesenet i enkelte tilfelle må rykke fordi dei er nærast den akutte hendinga og kan gi førstehjelp til ambulansen kjem, seier han.

