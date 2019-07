Bompengepartiet skal få nytt namn

innenriks

– I fleire år har vi følt at namnet til partiet har vore for langt og komplisert. No har vi tatt ei avgjerd på at vi må byte namn, seier partileiar Frode Myrhol til NRK.

Han har tenkt på namneendringa sidan 2015.

– Det blir ein vanskeleg prosess. Vi skal ha ein god, demokratisk prosess rundt dette på årsmøtet. Kanskje skal vi kunngjere ein namnekonkurranse for å få inn gode forslag, seier partileiaren.

FNB blir gjerne kalla for bompengepartiet, og skulda for å vere eit einsaksparti. Det imaget meiner dei er heilt feil.

– Namneendringa har ikkje noko med skuldingane om å vere eit einsaksparti. Denne problemstillinga kom lenge etter at vi byrja snakke om å byte namn, seier Myrhol.

FNB er mot bompengar og bypakker, vegprising, eigedomsskatt og vindmøller på land.

