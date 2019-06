Vatnet på Askøy forureina av hestemøkk

innenriks

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har i den siste tida analysert tarmbakteriane som er funne i vatnet i høgdebassenget på Askøy. Fredag kom svaret i ein rapport til Askøy kommune, skriv avisa.

– Vatnet vi har undersøkt, har vore i kontakt med hesteavføring, seier divisjonsdirektør Roald Sørheim i NIBIO. Instituttet har utvikla ein DNA-basert metode for å avsløre kva slags forureiningskjelde det er snakk om.

– Vi har ikkje undersøkt om det er sjukdomsframkallande bakteriar i vatnet. Men vassprøven vi har fått viser at vatnet er forureina av hesteavføring, seier Sørheim.

Ei laserskanning av høgdebassenget etter at det var tømd for vatn tidlegare i veka viste sprekkformasjonar. Etter det har hovudteorien vore at smitten har komme seg inn i bassenget via desse sprekkane etter at det var tømd for vatn.

– Det er utvilsamt at det trekker vatn inn her. At drikkevatnet har vore lagra sånn i mange år er urovekkjande. Dette rommet skal vere tett, det skal ikkje vere sånn, sa varaordførar Bård Espelid til Bergens Tidende måndag.

Fleire tusen askøyværingar har vorte sjuke av det forureina drikkevatnet. Ei 72 år gammal kvinne og ein eitt år gammal gut har mista livet. Sidan smitten vart oppdaga har innbyggjarane på øya utanfor Bergen måtta koke drikkevatnet.