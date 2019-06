Studie: Noreg heng litt etter på HPV-beskyttelse

innenriks

Det er ein fersk oversiktsstudie i The Lancet som for første gong kartlegg effekten av HPV-vaksinasjon i ulike land. Her kjem det fram tydeleg nedgang i førekomst av både HPV-infeksjonar, kjønnsvorter og alvorlege celleforandringar 8–9 år etter vaksinasjon i land der HPV-vaksinen blir tilboden. Studien omfattar meir enn 60 millionar kvinner.

– Noreg ligg dessverre eit stykke bak land vi gjerne ønsker å samanlikne oss med, seier forskar Mari Nygård ved Kreftregisteret, som er medforfattar på Lancet-artikkelen.

Årsaka er mellom anna at norske styresmakter valde å tilby HPV-vaksinen gjennom barnevaksinasjonsprogrammet til etter alderskull – jenter på 7. trinn. Andre land, til dømes Australia, starta organisert vaksinasjon for unge jenter, samtidig som òg eldre jenter fekk tilbod om HPV-vaksine tidleg.

Kjem etter

HPV-vaksinen i kom inn i programmet i 2009 i Noreg, altså forholdsvis kort tid etter at vaksinen vart godkjent i 2007.

– Det betyr at dei første store årskulla med vaksinerte no snart blir 22 år, og dei er framleis så unge at celleforandringar er uvanleg, og livmorhalskreft er veldig sjeldan. I denne studien er Noreg derfor blant dei landa der ein så langt berre ser ein beskjeden effekt. Men, dekningsgraden her til lands er god, så vi kjem etter, sakte, men sikkert, seier Nygård.

– Analysane våre viser ein større og raskare effekt, og større grad av flokkimmunitet i landa som tilbaud vaksine til fleire årskull samtidig, og også har høg dekningsgrad. I tillegg ser vi at sjølv om gutane ikkje vart vaksinerte i starten, så drar dei nytte av vaksinasjonane til jentene ved at dei langt sjeldnare får kjønnsvorter, seier førsteforfatter Mélanie Drolet frå CHU dei Quebec-Laval University Research Center.

Stor endring

Fem til åtte år etter vaksinasjon er førekomst av kjønnsvorter kraftig redusert. I land som tilbyr vaksine til fleire årskull, er nedgangen heile 88 prosent blant jenter og 86 prosent blant gutar i alderen 15–19 år. I land der berre eitt årskull per år vart vaksinerte er førekomsten redusert med 44 prosent blant jenter og 1 prosent blant gutar i same aldersgruppe.

For jenter i alderen 15–19 såg forskarane ein nedgang på 57 prosent i del alvorlege celleforandringar i land der fleire årskull fekk vaksine, medan det ikkje var mogleg å sjå ein nedgang i landa der berre eitt og eitt årskull vart vaksinert.

Kan utryddast

Verdshelseorganisasjonen (WHO) og kreftforskingsorganet deira IARC er blant miljøa som trur det er mogleg å nesten utrydde livmorhalskreft med HPV-vaksinen. Nygård støttar optimismen, men tviler på at Noreg vil liggje i forkant.

– Australia er blant landa som allereie har eit så stort forsprang på oss at vi neppe kan klare å ta dei igjen, seier ho.

I Noreg får jenter på 7. trinn no tilbod om vaksinen, medan opphentingsvaksine ikkje vart innført før i 2017. Gutar kom først inn i programmet i fjor haust.

Nygård vil likevel ikkje seie at ein feil er gjort ved at Noreg ikkje innførte vaksinen breiare og raskare, sett i lys at det framleis herska usikkerheit rundt den vernande effekten då vaksinen var ny.

– Sånn sett bør vi nok vere fornøgde med at programmet vart innført såpass tidleg som det trass alt vart i Noreg, seier Nygård.

