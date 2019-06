Semje på overtid – ingen streik i riggoppgjeret

innenriks

Industri Energi og Safe representerer dei tilsette, medan Norges Rederiforbund representerer arbeidsgivarane i meklinga, der forbunda ville ta ut høvesvis 922 og 664 medlemmer i streik frå fredag om dei ikkje kom til semje innan midnatt torsdag. Fire timar på overtid vart semje oppnådd, etter 16 timar med forhandlingar.

– Vi er overtydde om at den reelle streikeviljen i organisasjonen spelte ei viktig rolle for å nå dette resultatet. Som forhandlingsutval var det viktig å ha dette mandatet i ryggen, opplyser Safe på nettsidene sine

3,6 prosent opp

Resultatet etter meklinga inneber at det blir gitt eit generelt tillegg på 3,6 prosent i gjennomsnitt, men minimum 24.679 kroner.

For gruppa individuelt avlønna i den enkelte bedrifta blir det gitt eit lønnstillegg innanfor ei ramme på 3,6 prosent i snitt, likevel slik at kvar individuelt avlønna skal vere sikra eit lønnstillegg på 2,6 prosent. Minstelønnssatsane for gruppa individuelt avlønna blir auka med 24.670 kroner.

I tillegg blir nattillegget auka med 3 kroner til 85 kroner per time, og heilagdagsgodtgjersla blir auka med 50 kroner til 2.025 kroner per dag.

Fornøgde

– Vi må seie oss fornøgd med resultatet sjølv om forventningane var noko høgare. Likevel har vi fått auka det tilbodet som arbeidsgivarane gav oss i forhandlingane betrakteleg, opplyser Safe.

– Vi har sikra medlemmene våre på flyteriggområdet eit skikkeleg lønnsløft, seier forbundsleiar Frode Alfheim i Industri Energi.

Også Alfheim understrekar at meklinga førte med seg eit resultat langt betre enn tilbodet frå forhandlingane i slutten av mai.

Utfordrande

Reiarlagsforbundet beskriv forhandlingane som svært utfordrande, men er tilfreds med at ein streik blant i underkant av 1.600 riggarbeidarar er hindra.

– Av omsyn til konkurransesituasjonen og arbeidsplassar på norsk sokkel er det heilt avgjerande at vi har unngått konflikt og føler begge partar har måtta gi og ta, seier forhandlingsleiar for Rederiforbundet Jakob Korsgaard, administrerande direktør i Maersk Drilling Noreg.

Resultatet blir gjort gjeldande frå 1. juni 2019.

(©NPK)