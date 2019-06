Seks av ti lærarar føler seg meir utrygge med ny mobbelov

innenriks

Det viser resultat frå ei undersøking Respons Analyse har gjort blant over 800 tilsette i skulen om erfaringane deira med lovendringa på oppdrag fór av Klassekampen.

Etter at regjeringa endra kapittel 9A i opplæringslova frå 1. august 2017, er mengda 9A-saker nær nidobla. Elevar kan klage direkte til fylkesmennene, i staden for via skulane, og det er no den subjektive oppfatninga til elevane som blir lagde til grunn i alle saker om krenkingar, mobbing, diskriminering og skulemiljø.

Undersøkinga viser at 57 prosent av lærarane og 44 prosent av skuleleiarane som er spurde, er samde i at endringa har medført at rettstryggleiken til lærarane har vorte svekt med innføringa av kapittel 9A i opplæringslova.

Blant utfordringar som blir nemnt er at elevar som i liten grad er vane med grensesetting, mistolkar ein streng og grensesettande vaksen som krenkjande.

Det blir òg nemnt at elevar truar lærarar med å melde dei for krenkingar, at elevar har trekt krenkelseskortet når dei ikkje har fått den karakteren dei har ønskt og at lærarar kvir seg for å vere åleine med elevar av frykt for uriktig skuldingar om krenkingar.

Likevel er det overveldande oppslutning om lova: 83 prosent av skuleleiarane og 77 prosent av lærarane meiner innføringa av 9A «alt i alt» er eit positivt bidrag til å sikre retten elevane har til eit trygt skulemiljø.

