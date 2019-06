Regjeringa vil utvide retten til brukarstyrt personleg assistanse

innenriks

– Mange er heilt avhengige av hjelp frå ein personleg assistent. Eg er opptatt av at personar som har fått innvilga brukarstyrt personleg assistanse etter regelverket, skal vere trygge på at dei får behalde tilbodet. Derfor vil vi no sørge for at dei får rett til å behalde denne hjelpa også etter fylte 67 år, seier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp).

Brukarstyrt personleg behandling inneber at personar med funksjonshemming får hjelp til å leve sjølvstendige liv. Det kan vere hjelp til mellom anna matlaging og klesvask.

Listhaug fastslår at forslaget vil gi kvar enkelt føreseielege forhold og styrkte rettar.

Forslaget er no sendt ut på høyring med svarfrist i oktober.

(©NPK)