Politiet strammar inn interne reglar for våpenløyve

Spesialeininga for politisaker har peika på fleire tilfelle der polititilsette som ikkje burde ha fått våpenløyve, likevel har fått det. Derfor endrar no Politidirektoratet (POD) reglane, melder TV 2.

Fram til no har polititilsette følgt det same regelverket for å søke om våpenløyve som andre må gjere – å søke om løyve i det politidistriktet ein bur i.

No må polititilsette søke i eit anna distrikt enn der dei jobbar.

Årsaka er at Spesialeininga har avdekt fleire våpensaker som ikkje har vore behandla i samsvar med regelverket. «Det er svært uheldig, og bidrar til å svekke tilliten til politiet», skriv POD i eit brev til politimeistrane i landet og særorgana til politiet.

– Tilsette er menneske, og menneske bygger relasjonar og blir påverka av andre. Sjølv om saksbehandlar ikkje er inhabil, kan det kjennast vanskeleg å fatte eit negativt vedtak for ein person som ein òg er kollega med, seier avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politifagavdelingen i POD til TV 2.

Ifølgje Kvigne har det vore tilfelle der nødvendige undersøkingar ikkje er gjort overfor kollegaer som søkar våpenløyve, og at kollegaer som ikkje burde ha fått løyve likevel har fått det.

Ho meiner det ikkje er snakk om mange slike tilfelle.

– Men det er likevel alvorleg fordi skadepotensialet knytt til våpen er stort, understrekar ho.

