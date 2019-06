Norske forskarar: Samanheng mellom ALS og kroppsvekt

innenriks

– Studien løyser ikkje ALS-gåta, men gir grunnlag for å fokusere leitinga etter behandlings- og førebyggingsmoglegheiter på faktorar som er knytte til energiomsetninga til kroppen, seier klinisk stipendiat og overlege ved Ahus, Ola Nakken.

ALS – Amyotrofisk lateral sklerose – er ein sjukdom som føre til muskelsvinn fordi nervecellene som sender signal frå hjernen til musklane, blir øydelagde. ALS rammar rundt 150 menneske i Noreg årleg.

Mykje data

Den store studien er utført av forskarar frå Ahus, Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo og publisert i det amerikanske medisinske tidsskriftet Neurology denne veka.

Basert på data frå den obligatoriske tuberkulosescreeninga på 1960 -og 1970-talet, og dessutan informasjon frå helseundersøkingar og helseregister er nær 3.000 norske ALS-pasientar samanlikna med 1,5 million menneske frå tuberkulosescreeninga.

Resultata viser at samanlikna med slanke, definert som dei med kroppsmasseindeks (KMI) mellom 18 og 22,5, hadde overvektige (KMI mellom 25-30) 18 prosent lågare ALS-risiko, medan feite menneske (KMI på over 30) hadde 34 prosent lågare ALS-risiko.

Ikkje feite seg opp

I tidlegare studiar er det òg påvist ein samanheng mellom høgt aktivitetsnivå og risiko for ALS.

Nakken tilrår likevel ikkje personar med ALS-pasientar i familien å teste sin BMI for så å gå inn for legge på seg.

– Dersom det berre er éit familiemedlem med ALS så er risikoen for sjukdommen veldig liten. Vi veit sikkert at betydeleg vektauke og overvekt er negativt for mange andre sjukdommar, seier Nakken.

