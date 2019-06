Firma selde produkt med miljøgifter

innenriks

– Festival AS kan for lite om regelverket, dei følgjer ikkje reglane, og dei sel produkt som inneheld stoff som ikkje er lov å selje, seier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet til NRK.

Direktoratet har sidan 2009 hatt fem tilsyn hos engrosfirmaet. Dei skal kvar gong ha funne forbodne miljøgifter og manglar ved internkontrollsystemet.

– Når dei har slike manglar og det ikkje ser ut som om verken leiinga eller dei ansvarlege har tatt det på alvor eller retta opp avvika, melder vi det til politiet, som må vurdere om det skal straffast, seier han til kanalen.

Bedrifta driv med engroshandel og har eit breitt vareutval i Noreg, som mellom anna omfattar verktøy, interiør og fritidsartiklar. Dei har nasjonale kundar som Coop, Skeidar, Sparkjøp og Komplett.no, ifølgje NRK.

Dagleg leiar Kjetil Mykjåland i Festival AS innrømmer overfor NRK at selskapet har tatt inn produkt med ulovlege stoff.

– Vi ønsker sjølvsagt å beklage det. Vi kjem til å skjerpe rutinane våre for å unngå dette i framtida, seier han og legg til at selskapet har kalla tilbake og destruert produkt med for store mengder miljøgifter.

