Uro før nytt selskap overtar ambulanseflytenesta

innenriks

– Det er dessverre god grunn til å vere bekymra for at operatørskiftet kan få alvorlege konsekvensar for pasientsikkerheita, særleg i nord der folk er avhengige av ei operativ ambulanseflyteneste, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes til NTB.

Han har bedt helseminister Bent Høie (H) svare på om ein eventuell kriseplan er godkjent av luftfartsstyresmaktene. Moxnes vil òg ha svar på kor mange av dei nye flya som er klare til å fly per dags dato, og om alle fly vil vere klare til å fly 1. juli.

Helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol i Ap minner om bakteppet, nemleg krisa i ambulanseflytenesta i fjor vår. Då mangla Lufttransport mellombels fleire av flygarane sine, og beredskapen vart svekt då fly vart ståande på bakken.

– Viss ein ikkje har tilstrekkeleg med personell og er klar 1. juli, vil det vere utfordringar av ein meir varig karakter, seier ho til NTB.

Instruks frå Stortinget

Selskapet Babcock vann i 2017 anbodskonkurransen om luftambulansetenesta over selskapet Lufttransport, som har drive tenesta i 25 år. I kjølvatnet følgde strid om vilkåra i anbodskontrakten, spørsmålet om verksemdsavhending og arbeidsvilkåra til flygarane.

Bakgrunnen for dei siste politiske reaksjonane er ei fersk bekymringsmelding.

– Lufttransport AS er bekymra for at oppstart av beredskap og overgangen med operatørbytet ikkje vil skje på ein sikker og god måte, heiter det ifølgje Dagbladet.

Luftambulansetenesta i Noreg er offentleg. Den er eigd og finansiert av dei fire regionale helseføretaka.

– Det er viktig for oss på Stortinget å få forsikringar om at den nye operatøren er klar til å ta over drifta, seier Kjerkol.

– Vi er klare

Dagleg leiar Marius Hansen i Babcock seier selskapet er førebudd.

– Vi har kontinuerleg kommunikasjon med styresmaktene om alle viktige forhold rundt overtakinga, og det er ingen ting som tilseier at vi ikkje skal levere i samsvar med kontrakten, seier han til NTB.

Hansen viser til at flyteknikarane har gjennomført eit firevekers kurs med dei nye flya. I samsvar med kontrakten skal Babcock ha ni fly i drift til kvar tid og to i reserve.

Ti av flya er av type Beech B250, medan det siste er ein jet av typen Cessna C680A Citation Latitude. Alle flya er ferdig innreia og godkjende for flyging. Ti er på plass i Noreg, medan det siste Beech-flyet blir henta i helga.

Gjennomfører trening

Hansen viser til at Babcock frå før har 14 flygarar som har alle løyve i orden.

– Av dei 91 pilotane i teneste som blir tilsett hos oss 1. juli, har 54 gjennomført simulatortrening og nødvendig gjennomgang av manualar. Resten av dei vil gjennomføre dette dei første tre vekene etter overtakinga, seier han.

– Når dei første pilotane kjem på jobb etter overtakinga, må dei gjennomføre noko bakketrening og nokre timar flyging med instruktør, før dei er klare til å starte vanleg flyging, seier Hansen.

Set i verk tiltak

Luftambulansetenesta erkjenner at det dei to første vekene i juli vil vere «perioder hvor ett eller flere av tjenestens fly må gå av beredskap for å gjennomføre den pålagte treningen».

– For å sikre tilstrekkeleg kapasitet og nok beredskap frå 1. til 12. juli, set Babcock inn to reservefly med eigne mannskap, og dessutan eit jetfly og eit propellfly frå Sverige med svensk mannskap og sjukepleiarar med norsk autorisasjon, skriv tenesta.

Andre tiltak er utvida teknisk støtte og styrkt bemanning ved Flykoordineringssentralen og AMK-sentralen i Tromsø.

(©NPK)