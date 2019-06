Solberg vil rekne annleis for å nå Nato-mål

innenriks

Det stadfestar statsministeren overfor Klassekampen. Men det inneber ikkje nødvendigvis auka løyvingar til Forsvaret.

– Det er endå ein del ting vi ikkje har med i utrekninga av forsvarsbudsjettet som andre land har med. Danmark gjorde ei sånn øving, og Jens Stoltenberg har oppmuntra til det. Det vil også kunne bety at vi samanliknar litt meir eple og eple, seier Solberg til Klassekampen etter den halvårlege pressekonferansen til regjeringa i statsministerbustaden.

Under Nato-toppmøtet i Wales i 2014 forplikta alle medlemslanda seg til å bruke 2 prosent av BNP på forsvar innan 2024. I dag er det berre USA, Storbritannia og Hellas som oppfyller kravet.

Noreg vil bruke 1,7 prosent av BNP på forsvar i 2019,

Erna Solberg har lenge vore skeptisk til å knyte forsvarsløyvingane opp mot BNP. Tidlegare i år anslo ho at dette per i dag utgjer eit gap på 20 milliardar kroner for Noreg.

Ho presiserer likevel at Noreg bruker nest mest pengar per hovud i Nato og at løyvingane gradvis blir trappa opp.

– Vi har eit veldig høgt BNP på grunn av oljeverksemda. Vi vil naturlegvis seie at sidan vi puttar pengane våre i oljefondet, og ikkje tar alt inn i norsk økonomi, så blir det ikkje disponibelt i budsjettet på same måte for oss. Det imponerer ikkje dei andre landa, men det er framleis norsk politikk, seier statsministeren.

