Ropstad trur på ei løysing for resten av Syria-barna

innenriks

Kva som skal skje med barna etter norske IS-krigarar i Syria, og mødrene deira, er ein av dei største pågåande stridssakene i regjeringa. Medan Kristeleg Folkeparti (KrF) krev at både barna og mødrene skal få returnere til Noreg, står Frp stegla på at IS-mødrer ikkje får returnere. Dersom barna skal heim, må foreldra seie frå seg foreldreretten.

Så langt har kompromisset til regjeringa bestått i å hente heim berre foreldrelause barn. I byrjinga av juni vart fem foreldrelause barn i alderen eitt til sju år henta heim frå Syria.

KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad seier KrF jobbar vidare for å få dei andre barna heim, saman med mødrene sine, då han møtte pressa under partiets halvårige oppsummerande pressekonferanse torsdag.

– Vi har vist at vi kan finne gode løysingar for å hente heim dei foreldrelause ungane, så eg trur vi òg vil finne ei løysing for resten, seier han til NTB om samtalane innover i regjeringa.

Vil ikkje skilje mor og barn

Under pressekonferansen til regjeringa onsdag uttalte likevel statsminister Erna Solberg (H) at det å hente mødrene heim, «ikkje har vore politikken til regjeringa så langt, og ikkje noko vi planlegg for augneblinken».

– Så må vi sjå om det er moglegheiter for å hente dei andre barna, men det er ein vanskeleg situasjon, det krev eit samtykke, vi kan ikkje hente barna viss foreldra ikkje ønsker at vi skal gjere det, sa Solberg.

Ropstad seier KrF ikkje ønsker å skilje barn og mødrer, og at det er KrFs utgangspunkt inn i diskusjonane med regjeringa.

Han understrekar samtidig at mødrene etter alt sannsyn vil bli straffeforfølgt og sone lange straffer ved retur til Noreg, noko han meiner er rett.

Vil ha rask løysing

Tidlegare i vår anslo PST at det er rundt 40 norske barn i Syria. Via media er 18 av dei gjort reie for i flyktningleiren al-Hol nordaust i landet, der hjelpeorganisasjonar melder om svært vanskelege forhold. Redd barna har åtvara regjeringa om at den kan få livet til norske barn på samvitet på grunn av tautrekkinga mellom partia.

– Vi er opptatt av å finne ei løysing for dei eksisterande ungane så raskt som mogleg, understrekar Ropstad.

KrF-leiaren seier han ikkje kan uttalte seg meir detaljert om eventuelle heimhentingar av omsyn til sikkerheita til barna.

Dagsavisen skreiv onsdag at Nav har fått beskjed om å få på plass rutinar allereie førstkommande måndag for å kunne slå fast kven som er faren til foreldrelause barn som blir henta frå Syria til Noreg.

Oppdraget kjem frå Barne- og familiedepartementet, som Kjell Ingolf Ropstad leier.

Gjennomslag, men ikkje veljarar

Under pressekonferansen vart partileiinga konfrontert med at KrF fell stadig djupare på meiningsmålingane etter å ha gått inn i regjering.

Snittet av junimålingane gir partiet ei oppslutning på 3,3 prosent, ifølgje Poll of polls, noko som både er godt under sperregrensa og langt under oppslutninga i kommune- og fylkestingsvalet i 2015, som var på 5,4 prosent.

Ropstad seier han vil reise partiet igjen ved å vise kva for eit politisk gjennomslag partiet får ved å sitje i regjering.

Han meiner partiet har fått er ei rekke politiske gjennomslag det siste halvåret som ikkje hadde vore mogleg å få til utan å sitje i regjeringa, og peikar særleg på endringar i bioteknologilova og abortlova, ny dreiing i distrikts- og landbrukspolitikken, og dessutan avklaringa av eigarskapet til Opplysningsvesenets fond, som sikrar finansiering til vedlikehald av kyrkjebygga i landet.

(©NPK)