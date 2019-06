Regjeringa foreslår endringar i vaksinasjonsregisteret

innenriks

Dagens oversikt over vaksinasjonar er mangelfull, slår regjeringa fast og sendar ei rekke forskriftsendringar om registrering av vaksinasjonar og smittsame sjukdommar på høyring.

Ei foreslått endring går ut på at alle vaksinasjonar blir førte inn i det nasjonale registeret (SYSVAK) utan samtykke eller reservasjonsrett.

– Denne endringa vil gi ei nasjonal oversikt over vaksinasjonsdekninga i befolkninga. Det vil vere nyttig informasjon når det skal givast tilrådingar om kva for vaksinar som bør tilbydast, og for forsking på mellom anna effekten til vaksinar, seier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) i ei pressemelding.

Eit anna forslag er meldeplikt for helsepersonell, slik at dei må varsle om eventuelle smittsame sjukdommar når pasientar blir flytta.

Regjeringa ønsker òg at alle mikrobiologiske prøvesvar blir melde inn i Meldingssystemet for smittsame sjukdommar (MSIS).

– Formålet med dette er å få betre data om førekomsten av til dømes dei smittsame sjukdommane det blir vaksinert mot i Barnevaksinasjonsprogrammet, seier Listhaug.

(©NPK)