Geir Morten Nilsen blir ny generalsekretær i Kristeleg Folkeparti.

innenriks

Nilsen har erfaring frå mediebransjen i tillegg til ulike roller i næringslivet. Han kjem frå stillinga som konsernsjef i Mediehuset Dagen AS.

– Dette blir ei ny rolle for min del, og eg er takknemleg for den tilliten KrF har vist meg. I den perioden eg har vore i mediebransjen har det vore nesten kontinuerleg omstilling. Eg trur denne erfaringa kan vere nyttig når eg no går inn i KrF, seier han.

Partileiar Kjell Ingolf Ropstad beskriv den nye generalsekretæren som ein ambisiøs leiar som kjenner landskapet til KrF godt.

– Han er ein leiar som får gode skotsmål av menneska rundt seg. KrF har ei viktig oppgåve i å bygge organisasjonen. Her trur eg Geir Morten har mykje å bidra med, seier Ropstad.

Nilsen har ikkje partipolitisk erfaring og seier han ser fram til å lære meir om partipolitikken frå tilsette og tillitsvalde i partiet.

Geir Morten Nilsen tiltrer stillinga som generalsekretær 1. september.

(©NPK)