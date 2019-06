72-åring frå Askøy døydde av blodforgifting som følgje av Campylobacter-bakteriar

innenriks

Kvinna døydde på Haukeland universitetssjukehus 12. juni.

– Den førebelse undersøkinga konkluderer med at dødsårsaka truleg er blodforgifting som følgje av infeksjon. Det er påvist DNA frå Campylobacter hos kvinna, og Campylobacter-bakteriar har truleg ført til ein tarminfeksjon, som har medført blodforgifting, opplyser Vest politidistrikt i ei pressemelding torsdag.

Kvinna hadde ein annan alvorleg sjukdom og svekt immunforsvar. Ho var derfor ekstra utsett for infeksjonar og etterfølgjande blodforgifting, ifølgje politiet.

Over 2.000 askøyværingar har vorte sjuke av drikkevatnet i kommunen.

Ein eittåring døydde også i juni. Også her viste den førebelse obduksjonsrapporten at dødsfallet har samanheng med ein infeksjon som kan ha vorte forverra av Campylobacter.

Høgdebassenget på Askøy som har vorte identifisert som kjelde for forureininga av drikkevatnet, vart tømt i helga. Alt vatnet vart tømt ut via avløpsnettet, slik at det ikkje kunne komme ut igjen i drikkevassnettet.