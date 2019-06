Varhaug-rettssaka: 18-åringen ankar dommen

innenriks

Mannen blir dømd for drap og to tilfelle av likskjending, og dessutan for motarbeiding av rettsvesenet og to tilfelle av skadeverk, skriv VG.

Aktor Nina Grande la ned påstand om tolv års forvaring med åtte års minstetid.

– Han har i fleire år vore opptatt av vald og tortur. Det er ein reell og nærliggjande fare for at han på nytt vil gjere alvorleg valdskriminalitet, sa statsadvokaten under prosedyren sin.

I dommen heiter det at det etter det retten meiner er «klart at handlinga tiltalte dømmes for, gjør det «særleg påkravd» å dømme han til ubetinget fengsel».

Erkjenner å ha begått drapet

18-åringen har erkjent å ha drepe Sunniva Ødegård, men erkjenner ikkje straffskuld.

Han har òg delvis erkjent dei to tilfella av likskjending.

18-åringen ankar dommen, opplyser forsvarar Alexander Steinsvåg til NRK. Forsvararen meiner klienten hans var psykotisk då han gjorde drapet, og at psykosen ikkje var utløyst av rus.

Ifølgje kanalen er det allereie sett av tid til ankebehandling av saka i Gulating lagmannsrett til hausten.

Ifølgje VG er den tiltalte 18-åringen, som var 17 då drapet fann stad, berre den tredje mindreårige til å bli dømt til forvaring i Noreg.

Bistandsadvokat for Sunniva Ødegårds familie, Harald Øglænd, har bedt om 700.000 kroner i oppreisningserstatning og 102.820 kroner for økonomisk tap til foreldra.

Planlagt

Retten skriv at det er skjerpande for straffa at drapet var planlagt.

Som grunnlag for dette viser den til at tiltalte var utstyrte med hamar og teiprull i ryggsekken han hadde på seg, og at han i månadene før drapet såg fleire usensurerte videoar på internett der personar blir drepne med hamar.

I tillegg forklarte tiltalte i dei første avhøyra sine at han hadde planlagt å drepe nokon for å komme i fengsel, og at han i forkant av drapet hadde tenkt på ein potensiell gjerningsstad.

Retten ser det òg som skjerpande at drapet står fram som seksuelt motivert ut frå internettsøka til 18-åringen.

Familien til fornærma: – Riktig

Bistandsadvokaten til foreldra Harald Øglænd seier til VG at familien til Sunniva Ødegård meiner dommen er riktig.

– Basert på det som foreldra har fått vite om tiltalte, handlinga og grovheita og utsegnene til sakkunnige, så meiner dei at forvaring måtte vere det rette for han, seier Øglænd.

Han seier til avisa at dei pårørande no ventar spent på å finne ut om dommen blir anka.

– Det er kanskje berre første skritt før dei kan prøve å legge rettssaka bak seg og komme vidare med sorgarbeidet.

Ankesak fastsett i desember

Det er allereie fastsett ankesak i lagmannsretten i desember. Alt tyder på at dommen frå tingretten vil bli anka av ein av partane. Ei av grunnane til dette er at spørsmålet om tiltalte var tilrekneleg eller ikkje har vore sentralt under rettssaka.

På grunn av spørsmålet om tilrekneleg, er det utarbeidd tre sakkunnige rapportar om den mentale tilstanden til 18-åringen på gjerningstidspunktet. Den siste av desse er daterte 30. april.

Ifølgje Aftenbladet er konklusjonen at 18-åringen var i ein rusutløyst psykose då 13 år gamle Sunniva Ødegård vart drepen. Men sidan psykosen var utløyst av sjølvpåført rus, er ikkje tiltalte å sjå på som utilrekneleg på gjerningstidspunktet.

Rettssaka starta 15. mai.