Statens legemiddelverk vil tillate sal av svake cannabisprodukt

Det skriv fagbladet Journalen.

I fleire land blir cannabidiol (CBD)-produkt selde som kosttilskot. I Noreg blir desse produkta med dagens regelverk klassifiserte som narkotika. Fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk seier til NRK at dei ønsker å lage eit enklare regelverk.

– Og også eit regelverk som er slik at ein ikkje blir straffa for ting som ein ikkje bør bli straffa for, seier Madsen.

Til Journalenseier fagdirektøren at å forby produkt med lågt innhald av THC er det same som å seie at gjæra kulturmjølk er eit rusmiddel, fordi det inneheld litt alkohol.

– Vi prøver å rydde opp i dette no, og arbeider no med å finne fornuftige reglar på området. Det er ikkje riktig at alt som inneheld det minste sporet av THC skal vere klassifisert som narkotiske stoff når det ikkje har nokon rusverknad, seier Madsen.

Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk skil mellom cannabisrelaterte legemiddel og produkt som inneheld rundt éin prosent tetrahydrocannabinol (THC). THC er det viktigaste psykoaktive stoffa i cannabisplantar, og det stoffa som gir rus. Stoffet CBD gir ingen rus, men det er vanskeleg å lage heilt reint. Dermed inneheld CBD-produkt i praksis òg ei varierande mengde THC.

– Det vi då ønsker er at produkt som inneheld veldig lite THC ikkje skal reknast som narkotika, for det har ingen rusverknad, seier Madsen til NRK.

