Solberg til barn og unge som krev klimakutt: – Vi høyrer dykk, og skal gjere meir

Statsministeren sa at folkeleg engasjement bør prege diskusjonane og avgjerdene til regjeringa, og at regjeringa tar klimautfordringane på alvor, sjølv om dei ikkje er samd i alle tiltaka som klimademonstrantane krev.

Solberg ramsa deretter opp ei liste på ti punkt over klimatiltak regjeringa har jobba med.

– Sidan regjeringsskiftet i 2013 har utsleppa gått ned, og dei skal ytterlegare ned i åra som kjem. Så bodskapen min til barn og unge i landet som krev klimakutt, er: Vi høyrer dykk og skal gjere meir, sa statsministeren, før ho gjekk vidare til å snakke om bompengesaka.

Tysdag grunngav Miljøpartiet Dei Grøne noko av framgangen sin det siste året med klimapolitikken til regjeringa. Nasjonal talsperson Une Bastholm sa at haldninga til regjeringa om at dei gjer alt dei kan for å avgrense klimautsleppa, er farleg for den neste generasjonen.

– Når dei i tillegg presterer å seie at MDG ikkje har eitt tiltak som regjeringa ikkje allereie gjer for å kutte utslepp, så fortel det meg mykje om verkelegheitsorienteringa til regjeringa. Dei manglar kreativitet og har ei haldning om at ein er seg sjølv nok, sa Bastholm.

