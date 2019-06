Redda det opphavlege riksvåpenet til stortingssalen frå søpla

innenriks

I 1975 redda Stortingets vaktmeister Per Kristian Engebretsen ramma til det som viste seg å vere Stortingets opphavlege riksvåpen. Vaktmeisteren fiska ramma opp frå ein konteinar.

44 år seinare er riksvåpenet rekonstruert av forgyllar Sarah B. Eggen og treskjerar Boni Wiik. I konstrueringsarbeidet vart det avdekt at det var bilethoggar Christopher Borch, som er kunstnaren bak steinløvene på Løvebakken, som har forma ut riksvåpenet.

– Eg er rørt over å sjå løva henge her i dag. Det var tilfeldig at eg fekk plukka opp ramma for over førti år sidan, og resultatet har vorte fantastisk, seier den tidlegare vaktmeisteren Engebretsen i ei pressemelding.

Det rekonstruerte riksvåpenet blir plassert i dei nye undervisningslokala på Stortinget.

(©NPK)