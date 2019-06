Omstridde svinebønder leverer enno kjøtt

innenriks

Norun Haugen oppheldt seg ei tid på 13 grisefarmar i Noreg over fem år, og i dokumentaren blir viste opptak frå åtte av dei med sjokkerande haldningar og dyremishandling. På éin stad er det likevel ikkje grisebonden som er ansvarleg.

Ei kartlegging VG har gjort viser at minst fem av sju bønder som er filma med skjult kamera i dokumentaren, leverer kjøtt til slakteri framleis.

Administrerande direktør i Landsforbundet til Kjøtt- og fjørfebransjen (KLF), Bjørn-Ole Juul-Hansen, forklarer at forholda hos dei fire bøndene som leverer til medlemsslakteria deira, har vorte tatt tak i sidan dei vart filma for tre til fem år sidan. Derfor leverer bøndene no dyr til slakt produsert etter lovverket om god dyrevelferd, ifølgje Juul-Hansen.

Dei tre andre produsentane som blir viste i filmen, er leverandørar til Nortura. Éin har vorte politimeldt på grunn av det som kom fram på i filmen. Ein annan av dei leverer kjøtt til Nortura enno, sjølv om vedkommande utøver vald mot éin gris i dokumentaren. Assisterande kommunikasjonsdirektør Eskil Pedersen i Nortura seier at i akkurat det tilfellet måtte bonden velje: enten la dyret bli liggjande – eller påføre grisen ei påkjenning, for å få den over i sjukebingen. Grisen blir dratt etter hovudet og øyrene.

