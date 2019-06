Næringsministeren kjente til stuntet frå Innovasjon Noreg

innenriks

Røe Isaken fekk vite om Innovasjon Noregs planlagde stunt om Sommarøy allereie 22. mai. No beklagar han at det tok så lang tid før det vart kjent at Innovasjon Noreg stod bak.

– Det er grunnleggande at folk kan ha tillit til informasjon som kjem frå det offentlege. Derfor meiner eg handteringa mi ikkje har vore god nok, og det vil eg beklage, seier han til Medier24.

Historia om vesle Sommarøy i Troms som skulle bli ein «tidløs sone i nord», har gått verda rundt. Men ideen om å knuse klokker og gløyme tida vart ikkje til på eit folkemøte organisert av ein lokal primus motor. Det var Innovasjon Noreg som stod bak og som brukte ein halv million kroner på å få fart på forteljinga om dei «tidlause» øybuarane, melder NRK.

Beklagar

Røe Isaksen valde å uttale seg om saka til Aftenposten Junior, som hadde hovudoppslag om den tidsfrie sona på Sommarøy. Statsråden erkjenner no at han aldri burde uttalt seg om saka.

Innovasjon Noreg, som har fått kritikk av fleire aktørar for kampanjen, beklagar at det ikkje var tydeleg at dette var ein marknadskampanje som dei stod bak.

– Vi skal vere ein open, transparent og påliteleg aktør, og derfor tar vi denne saka svært alvorleg. Vi går no gjennom rutinane våre for kampanjar av denne typen, seier administrerande direktør Håkon Haugli i ei pressemelding.

Uklart kva som blir konsekvensane

Røe Isaksen ønsker ikkje å kommentere kva som kan bli konsekvensane av kampanjen.

– No må vi først høyre kva som har vore vurderinga. Eg er òg interessert i å høyre korleis Innovasjon Noreg ønsker å trekke opp grensene framover. Eg meiner òg det er ein viktig diskusjon om i kva grad særlege offentlege aktørar skal ha endå klarare rammar enn andre når dei marknadsfører. Dette må vi komme tilbake til.

