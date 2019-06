Dolphin Drilling slår seg sjølv konkurs

innenriks

Måndag kveld opplyste selskapet at dei ville slå seg sjølv konkurs med mindre kreditorane gjekk med på ein avtale om restrukturering før tysdag klokka 14.

Tysdag melde selskapet at kreditorane bad om ei utsetjing på 20 timar for å vurdere avtalen. No har selskapet slått seg sjølv konkurs, ifølgje DN.

– Dessverre har ikkje kreditorane i Dolphin Drilling klart å bli samde om vilkåra for ei samtykkjande restrukturering, og dei sikra långivarane krev at all uteståande sikra gjeld blir utbetalt, skriv selskapet i ei melding.

Dolphin Drilling har hatt problem lenge, og før påske vart dei redda frå konkurs ved at kreditorane omgjorde gjelda si til aksjar i selskapet. Riggselskapet heitte inntil slutten av desember Fred. Olsen Energy.

