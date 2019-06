Departementet ber Nav gjere seg klar til å fastslå farskap for Syria-barn

innenriks

I eit oppdrag frå Barne- og familiedepartementet heiter det at regjeringa ber Nav ha rutinar klare for å fastsetje juridisk farskap til barn Noreg har henta frå Syria. I bestillinga Dagsavisen har fått innsyn i, står det: «Situasjonen for barn av norske fremmedkrigere i Syria og Irak er uoversiktlig og fortsatt ikke avklart. Det er derfor behov for en beredskap for ulike scenarioer. Det kan ikke utelukkes at noen av disse barna kommer til Norge uten at formelt juridisk farskap er etablert.»

Bestillinga vart send måndag førre veke, og departementet ber Nav ha etablert rutinar for å fastslå farskap innan 1. juli.

I byrjinga av juni vart fem foreldrelause barn henta frå Syria til Noreg. Foreldra til barna er ei etnisk norsk kvinne frå Oslo og ein afrikansk mann. Dei to reiste til Syria for å knyte seg til IS. Faren blir antatt å vere død, medan mora har status som forsvunne.

