Bistandsadvokaten til Hagen deler ikkje oppfatninga til politiet

innenriks

– At politiet nærast skal ha sagt at det aldri har vore snakk om ei kidnapping, men at det har vore ei fingert kidnapping for å skjule eit drap – den oppfatninga deler ikkje eg, seier Holden.

På direkte spørsmål om han er samd med politiet når dei seier at dei «tviler på at det er en bortføring», svarer han at han er usamd.

Politiet opplyste på ein pressekonferanse onsdag at hovudhypotesen deira no er at Anne-Elisabeth Hagen er drepen, og at gjerningspersonane har iscenesett ei falsk kidnapping for å dekke over drapet.

Holden har snakka med familien etter pressekonferansen til politiet, og bistandsadvokaten seier at ingen i familien føler seg mistenkeleggjorde. Familien vart informert om den nye hypotesen på eit møte med politiet tysdag.

(©NPK)