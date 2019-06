Avgått OUS-direktør får ny jobb ved sjukehuset

innenriks

Det er Klassekampen som skriv at Erikstein, som gjekk av etter eige ønske måndag, får jobb som spesialrådgivar ved sjukehuset. Bjørn Erikstein får altså bli ved OUS etter at han går frå toppjobben.

- Partane er einige om at Bjørn Erikstein fråtrer som administrerande direktør frå og med 1. juli 2019 og at han i samsvar med arbeidsavtalen sin frå same tidspunkt trer inn i stilling som spesialrådgivar i Oslo sykehusservice, Oslo universitetssjukehus HF, står det i avtalen, som er signert av Erikstein og styreleiar Gunnar Bovim.

– I arbeidsavtalen hans har han moglegheit for å gå over i ei anna stilling, med 80 prosent av lønna si, seier Bovim til VG, som først omtalte saka.

Erikstein vil få årslønn på 1,7 millionar kroner som rådgivar i Oslo sjukehusservice, viser Eriksteins sluttavtale.

Kjelder opplyser til Aftenposten at Morten Reymert blir konstituert som toppleiar i Eriksteins stad. Reymert har tidlegare vore avdelingsdirektør i Finansdepartementet, spesialråd ved Noregs OECD-delegasjon i Paris og ekspedisjonssjef i Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Tillitsvalt for Fagforbundet Bjørn Wølstad-Knudsen er kritisk til at Erikstein held fram ved OUS og til vedtaket der det heiter at styret har tillit til administrerande direktør.

