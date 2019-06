Alle 55.000 som betalte eigedomsskatt i Oslo i 2016, får pengane tilbake

innenriks

Neste bystyremøte er 4. september. Johansen beklagar overfor dei rørte og understrekar at tilbakebetalinga vil bli gjort med renter.

– Men vi var i god tru, vi søkte råd hos Finansdepartementet, og der fekk vi beskjed om at tidsfristen for utskriving av eigedomsskatt ikkje var over. Men dei tok feil, det gjorde vi òg, men no ordnar vi opp i dette, seier Johansen (Ap) til TV 2.

3.400 privatpersonar gjekk til gruppesøksmål mot Oslo kommune på grunn av eigedomsskatten som vart innført i 2016. Dei meiner skatten vart skriven ut for seint, og at kommunen ikkje kunne ha så høgt botnfrådrag at så mange blir fritatt.

Høgsterett konkluderte tysdag med at kommunen ikkje heldt fristen i eigedomsskattelova, som i dette tilfellet var 1. mars, og at vedtaket om å skrive ut eigedomsskatt for 2016 dermed er ugyldig. Retten slo likevel fast at botnfrådraget var lovleg.