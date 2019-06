18-åring dømt til elleve års forvaring for Varhaug-drapet

innenriks

Aktor Nina Grande la ned påstand om tolv års forvaring med minstetid på åtte år.

– Han har i fleire år vore opptatt av vald og tortur. Det er ein reell og nærliggjande fare for at han på nytt vil gjere alvorleg valdskriminalitet, sa statsadvokaten under prosedyren sin.

Ifølgje VG er den tiltalte 18-åringen, som var 17 då drapet fann stad, berre den tredje mindreårige til å bli dømt til forvaring i Noreg.

Det er allereie fastsett ankesak i lagmannsretten i desember. Alt tyder på at dommen frå tingretten vil bli anka av ein av partane. Ein av grunnene til dette er at spørsmålet om tiltalte var tilrekneleg eller ikkje, og som har vore sentralt under rettssaka.