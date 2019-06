Rekordmange unge kandidatar til kommunevalet

innenriks

Aldri før har så mange unge stilt til val, og flest unge finn ein på listene til Raudt (29,5 prosent), Miljøpartiet Dei Grøne (29,1 prosent) og Senterpartiet (28,9 prosent), skriv Framtida.no.

I Arbeidarpartiet er 24,8 prosent av kandidatane under 30 år, i Høgre 24,8 prosent og i Venstre, som er det partiet som har auka mest sidan førre val, 23,7 prosent.

– Dette synest eg er veldig bra. Dette er noko vi har jobba ganske systematisk for å få til, seier Sondre Hansmark (23), leiar i Unge Venstre.

Einaste med nedgang

Frp (23,5 prosent) er det einaste partiet som har ein lågare del unge kandidatar enn ved valet i 2015.

– Eg har inntrykk av at Frp ønsker fleire unge på listene, men nokre år går det opp og andre år går det ned. Eg kan ikkje forklare grunnen til nedgangen no, seier FpU-formann Bjørn-Kristian Svendsrud.

4 av 10 er kvinner

Ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB) er 43 prosent av kandidatane til kommunevalet i haust kvinner. Det er omtrent det same som ved valet for fire år sidan – ein auke på 0,3 prosent.

I alt stiller 54.254 personar til val ved kommunestyrevala og av desse er 23.258 kvinner.

SV har størst kvinnedel med 55 prosent kvinnelege kandidatar, medan Raudt, Miljøpartiet Dei Grøne og Arbeidarpartiet alle ligg litt under 50 prosent, Frp har lågast kvinnedel med berre 28 prosent.

– Eg er veldig stolt over at SV har så mange kvinner på listene sine rundt omkring i landet. Dette viser at det hjelper å jobbe medvite for å få opp kvinnedelen på listene, slik SV har gjort, seier SV-leiar Audun Lysbakken i ein kommentar til NTB.

Kommunereforma

For fire år sidan stilte 58.093 kandidatar til kommunestyre og bystyre. At det no er over 3.800 færre som stiller til val, kjem av kommunereforma. Valet i haust blir nemleg gjennomført som om samanslåinga allereie har skjedd, sjølv om ho ikkje blir gjennomført før ved inngangen til 2020.

Fem prosent av listekandidatane i kommunestyrevalet er innvandrarar. Det er ein auke på 0,8 prosentpoeng frå lokalvalet i 2015.

