Partigruppene på Stortinget har millionar i reserve

innenriks

Årsaka er at partigruppene på Stortinget slepp å betale tilbake det dei ikkje brukar på eitt år, i motsetning til kva som er regelen for alle andre som får pengar frå Stortinget, skriv VG.

Dei ulike partigruppene får både gruppetilskot, representanttilskot og opposisjonstilskot, og i 2018 beløp dette samla seg til nærare 188 millionar kroner.

Hovudregelen for pengar løyvde av Stortinget i statsbudsjettet, er at ubrukte midlar ved utgangen av året blir betalt tilbake, men dette gjeld altså ikkje tilskota til partigruppene. Resultatet er at partigruppene dermed har fleire millionar kroner i ubrukte midlar.

Stortingsgruppa til høgre hadde ved årsskiftet 64,1 millionar kroner i reserve, Frp 53 millionar og Ap 41,3 millionar kroner. Også alle av resten av gruppene har millionbeløp på konto.

Stortingspresident Tone Trøen (H) opplyser til avisa at presidentskapet tidlegare i år starta ein gjennomgang av gruppetilskotet.

