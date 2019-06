Meir enn 15.000 har signert kampanje for overvaking av grisefjøs og slakteri

innenriks

Kampanjen til Noah, krev obligatorisk kameraovervaking i slakteri og slaktebilar i Noreg – og at opptaka blir offentleg tilgjengelege. Ifølgje Nationen fekk aksjonen 7.000 underskrifter på under eitt døgn då han først vart lansert i kjølvatnet av NRK Brennpunkt-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter», som viser omfattande lov- og regelbrot i grisefjøs og -slakteri. Natt til tysdag var talet auka til rundt 15.200.

– Kameraovervaking i slakteri, som er offentleg tilgjengelege, vil bidra til at folk ser kva som blir gjort for at dyr skal bli til kjøtt – og dermed har meir grunnlag for å ta valet om dei vil halde fram å bidra til dyra sine lidingar, seier leiar Siri Martinsen i Noah om bakgrunnen for kampanjen.

Best å droppe

Martinsen meiner likevel det er best om folk berre droppar kjøttet.

– Samtidig er det uhøyrt at folk flest aldri ser korleis dyra blir behandla i industrien, men berre blir fôra med manipulerande reklame, seier ho.

Kameraovervaking i slakteri har vorte innførte i fleire land dei seinaste åra, mellom anna i Israel, Frankrike og England.

Blir allereie brukt

Administrerande direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen i Landsforbundet til Kjøtt- og fjørfebransjen (KLF) presiserer i ein SMS at kameraovervaking gjort obligatorisk, til dømes i England, ikkje generelt blir gjort «offentleg tilgjengelege».

– Overvakingsbilda er primært tilgjengeleg for slakteriet sjølv, og for tilsynet ved behov, skriv Juul-Hansen.

Ifølgje KLF har fleire private slakteri i Noreg testa ut overvakingskamera på slaktefjøset og vil bruke det i stadig større grad for å sikre at dyrevelferdsregelverket blir følgt, som ei sikkerheit både for dyr og tilsette.

(©NPK)