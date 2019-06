Jernbanedirektoratet har ikkje oppdatert informasjon slik dei skal

innenriks

Det melder Dagsavisen, som opplyser at Jernbanedirektoratet ikkje har loggført inn- og utgåande post eller journalførte interne dokument i perioden anbodskonkurransane på jernbanen har gått føre seg.

– Det stemmer at siste overføring av journalopplysningar frå Bane Nor til E-innsyn var 29. oktober 2018, opplyser Are Kvistad, kommunikasjonsrådgivar i Difi.

I denne perioden har jernbanereforma vore gjenstand for debatt og fleire jernbanar vore ute på anbod, men det har altså ikkje vore mogleg å sjølv kunne få oversikt over inn- og utgåande post og journalførte interne dokument på vanleg måte.

– Det er uheldig at det i samband med gjennomføringa av den omstridde jernbanereforma blir lagt ytterlegare lok over informasjonen til offentlegheita, seier Forbundsleiar Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet forklarer det med store tekniske problem med å få lasta opp til E-innsyn.

Horrisland seier direktoratet har hjelpt dei som har tatt kontakt med å få innsyn i dokument. Men då må ein altså vite kva ein søkjer etter i arkivet, noko Øystein Dypedal, leiar av Foreininga til lokomotivpersonalet Bergensbanen, påpeikar overfor avisa.

