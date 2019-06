Høgdebasseng på Askøy tømt og inspisert

innenriks

– Vi har vore inne i bassenget og gjort ei laserskanning for å få ei avteikning av formasjonane i grunnen. Vi har òg hatt ein veldig enkel kontroll av om det lek vatn inn i bassenget, seier varaordførar Bård Espelid til NTB. Han seier inspeksjonen har bidratt til å gi indikasjonar på korleis smitten har komme inn i drikkevatnet.

Ventar på geolog

Kommunen ventar framleis på synfaring av geolog, som kan sjå om sprekkformasjonane som er avdekte på innsida, er gjennomgåande og kan forklare korleis avføring frå utsida har hamna i drikkevatnet.

– Vi veit ikkje når firmaet som skal gjere dette, har kapasitet, men når jobben er gjort, reknar vi med å få ein førebels tilstandsrapport innan kort tid, seier Espelid.

Bakteriar analyserte

Espelid seier ein analyse av Campylobacter-bakteriane som vart funne i vatnet, er dei same som vart funne i avføringa til dei som har vore innlagde på Haukeland universitetssjukehus.

– Vi trur vi kan fastslå 100 prosent sikkert at det er den same bakterien, og at vi dermed kan stadfeste at smitten kom via høgdebassenget. Men teoretisk ser vi framleis ikkje bort frå andre kjelder, heller ikkje når vi jobbar med å friskmelde drikkevatnet til innbyggarane som er ramma, seier Espelid. Han understrekar at det er viktig å avdekke om det kan vere andre kjelder, sjølv om det blir sett som lite sannsynleg.

Folkemøte

Varaordføraren var sjølv med opp til det tømte høgdebassenget tysdag og beskriv det som eit røft basseng som truleg vart sprengt ut på 1960-talet.

– I dag hadde vi nok ikkje valt å lagre det viktigaste næringsmiddelet vårt på denne måten, seier han.

Espelid gjentok bodskapen på måndag om at innbyggarane må innstille seg på å koke vatnet i fleire veker til, og at kommunen ikkje vil friskmelde drikkevatnet før det er 100 prosent trygt. Tysdag skal det igjen haldast folkemøte om vatnet på Askøy.

Blir etterforska

Parallelt med at kommunen jobbar med å finne smittekjelda og friskmelde drikkevatnet, blir saka etterforska av politiet. Dei har allereie slått fast at drikkevassforskrifta er broten, men har ikkje konkludert med om kommunen skal dømmast til føretaksstraff, skriv NRK.

– Det er mange spørsmål vi vil ha svar på, til dømes om det har vore gode nok kontrollrutinar. Og det skjerpar saka at det er mange som er ramma, seier politiadvokat Trygve Ritland i Vest politidistrikt. Han seier det så langt ikkje er noko som tyder på at drikkevatnet har vorte sabotert, og at nokon har dumpa avføring med vilje.

(©NPK)