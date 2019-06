Fleire menn oppsøkjer krisesenter

innenriks

I fjor budde i alt 1.842 vaksne på norske krisesenter, melder NRK. Av desse var 135 menn.

Tala viser også at 28 av krisesentertilboda til kvinner og 19 til menn var fulle ein eller fleire gonger i fjor.

– I fjor opplevde vi ein kraftig auke av talet på menn som kom til krisesentera. Vi har pleidd å ha éin til to menn i året, men i fjor hadde vi sju menn som budde på krisesenteret. Butilbodet til menn var fylte fleire gonger, seier Britt Helen Aasbø, dagleg leiar i Krisesenter Vest.

Krisesentera skal hjelpe både menn og kvinner som lever i frykt for vald og truslar frå kjærasten eller den dei er gift med. Menn og kvinner må bu kvar for seg på sentera, noko som har gitt fleire av sentera problem sidan talet på plassar til menn er avgrensa. Med fullt hus måtte folk bli sende til andre stader for å få plass eller ta til takke med ein madrass på golvet.

Sjølv om det totalt sett er få menn som kjem til krisentra, har talet stige jamt og trutt dei siste åra. Talet gjorde eit byks frå 2009 til 2012, og har frå 2015 stige jamt.

Aasbø meiner betre informasjon om krisesentera kan vere ei av årsakene til auken.

