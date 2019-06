Færre nordmenn reiser utanlands i sommar

innenriks

75 prosent planlegg sommarferie i år, og av desse skal 53 prosent til utlandet. Det er ein nedgang på 5 prosentpoeng frå i fjor, då 58 prosent oppgav at dei skulle på utanlandsferie, viser ei undersøking frå Virke.

– Det ser ut til at folk satsar på ein reprise av supersommaren i fjor, seier Astrid Bergmål, leiar i Virke Reiseliv.

Hos dei som skal til utlandet i sommar, er Danmark ein klar favoritt i år, følgd av Spania og Sverige. Hellas og Italia deler fjerdeplassen.

I haustferien skal 57 prosent til utlandet, mot 54 prosent i fjor. Spania er heilt klart det mest populære reisemålet i haustferien.

Blant charterfavorittane viser undersøkinga at interessa for Tyrkia aukar etter nokre år med færre besøk frå norske ferieturistar.

Ifølgje Bergmål vel mange å dele opp sommarferien i to og ta éin del i Noreg og éin del i utlandet.

– Blir det ikkje noko av badetemperaturane her heime, ser vi frå historikken at fleire kastar seg på ein tur til varmare strøk sjølv om dette ikkje var planen, seier ho i ei pressemelding.

32 prosent oppgir at miljøomsyn i svært eller i ganske stor grad er styrande for valet deira av reisemål og produkt. Til samanlikning svarte 33 prosent det same på tilsvarande spørsmål i desember fjor.

Feriebudsjettet går ned og ligg i snitt på 36.450 kroner for året. I fjor var dette på 40.650 kroner.

