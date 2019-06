Eitt av fem barn blir slått, klypt eller lugga i oppveksten

innenriks

Både jenter og gutar opplever vald frå foreldra. Når det gjeld mindre alvorleg fysisk vald, har førekomsten falle. Om lag éin av fem opplever mindre alvorleg fysisk vald frå foreldra, som å bli lugga, klypt eller rista, ifølgje Folkehelseinstituttet.

Førekomsten av meir alvorleg fysisk vald er betydeleg lågare, men ser ut til å vere stabil over tid. Undersøkingar viser at om lag eitt av 20 barn har opplevd alvorleg fysisk vald frå foreldra i oppveksten, som til dømes å bli slått med knyttneve eller gjenstandar, å bli sparka eller få juling.

– Den alvorlegaste fysiske valden inneber størst risiko for alvorlege fysiske skadar, men også mindre alvorleg vald kan opplevast som alvorleg sett frå barnet si side, seier Gertrud Sofie Hafstad, psykolog og forskar ved NKVTS, (Nasjonalt kunnskapssenter om vald og traumatisk stress).

Mellom 10 og 20 prosent av jentene har opplevd seksuelle overgrep før fylte 18 år. Blant gutane er tala noko lågare. Oversikta viser òg at 9 prosent av alle kvinner og 1 prosent av alle menn over 18 år rapporterer at dei har vore utsette for valdtekt minst éin gong i livet.

(©NPK)