Trusselramma byutviklingsråd i Bergen går av

innenriks

– Byråd Anna Elisa Tryti har kunngjort at ho ønsker å fråtre som byråd. I samband med dette vil byrådsleiar Roger Valhammer utnemne ny byråd for byutvikling, skriv byrådet i Bergen i ei pressemelding.

Ein ny byråd blir presenterte på ein pressekonferanse klokka 12.

Det er ikkje kjent kvifor Tryti har valt å trekke seg, men ho er ein av to politikarar som har fått anonyme trusselbrev.

I byrjinga av juni opna politiet etterforsking etter at det vart sendt eit nytt trusselbrev til Tryti. Dei skal òg etterforske eit hol i eit vindauge, som Ap-politikaren meiner er eit kulehol.

Tryti knyter trakasseringa og truslane til den betente bompengesaka.

– Eg oppfatta desse truslane som svært alvorlege, og det har vore ei stor belasting for meg og heile familien min no i to år. Eg lever med valdsalarm, politiet patruljerer jamleg utanfor huset mitt, og eg går ikkje åleine i byen på kveldstid, sa Tryti til NRK tidlegare i juni.

Arbeidarpartiet sit saman med KrF og Venstre i byrådet i Bergen.

Også bergenspolitikaren Henning Warloe (H) har fått anonyme trusselbrev, og politiet mistenkjer at same person står bak breva til han og Tryti.

Nyleg tok òg ordførar Anne Mari Braut Nese (H) i Klepp i Rogaland eit oppgjer med hets og hærverk ho og familien har vorte utsett for i samband med bompengesaka.

(©NPK)