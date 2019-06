Rasismesak mot SIAN-profilar utsett igjen

innenriks

Årsaka er at politiet ikkje har klart å stemne dei innan fristen, som gjekk ut ved midnatt laurdag. Etter det Filter Nyheter forstår, gjorde politiet nye forsøk på å stemne dei i helga, men utan å lykkast.

Dei to er tiltalte for hatefulle ytringar etter den såkalla rasismeparagrafen, mellom anna for å ha omtalt muslimar som «notoriske seksualpredatorer» som «voldtar i epidemisk omfang» i ein SIAN-brosjyre.

Den eine er òg tiltalt for å ha kalla muslimar «mordarzombiar» og «seksualpredatorar» frå ein «tilbakeståande kultur» i ein tale på Eidsvolls plass i Oslo 1. september i fjor.

Dette er andre gongen rettssaka mot dei blir utsett. I april bytte dei tiltalte forsvararar rett før saka vart dagsett. Denne gongen har dei ikkje vore tilgjengelege for forkynning av tiltale og stemning, noko som vanlegvis skjer ved at politiet oppsøker dei heime.

Oslo tingrett skal no dagsetje saka på nytt.

– Saka er utsett på grunn av at dei tiltalte ikkje er stemna. Saka skal no dagsetjast på nytt i andre halvdelen av 2019, seier politiadvokat Andreas Kruszewski i Oslo politidistrikt.

