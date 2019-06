Nye prøver på Askøy viser funn av tarmbakteriar i taket på høgdebassenget

innenriks

Det har vorte tatt nye prøver frå taket i høgdebassenget på Øvre Kleppe på Askøy som viser funn av tarmbakteriar.

Det er påvist E. coli og koliforme bakterrier i to av fire prøver frå taket og fjellveggen, fortel NRK.

Varaordførar Bård Espelid seier at dette styrkjer/styrkar teorien om at bakteriane har komme inn via fjellsprekkar og stammar frå dyreavføring.

Fredag 21. juni sa Espelid til NRK at dei tappar høgdebassenget for vatn slik at geologar kan undersøkje om det er gjennomgåande sprekkar i fjellet.

