Motorstopp for hurtigruteskipet Finnmarken

– På veg gjennom Magerøysundet i Finnmark måndag formiddag fekk MS Finnmarken tekniske problem. Skipet ligg no for anker vest for Honningsvåg, opplyser pressevakt Hanne Taalesen i Hurtigruten til VG.

Det er ikkje fare for skip, passasjerar eller mannskap, men skipet har ikkje framdrift og det blir no jobba med å få oversikt over situasjonen.

Ifølgje Redningsselskapet på Twitter ligg redningsskøyta Odin like ved hurtigruta saman med slepebåten Stevns Battler. Også eit Sea King redningshelikopter er sendt til staden.

