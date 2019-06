Intercity-prosjekt blir dyrare enn venta

innenriks

Entreprenørkostnadene for strekninga Langset – Venjar ved Eidsvoll ligg an til å bli om lag 1 milliard kroner dyrare enn det Bane Nor såg for seg for nokre år sidan, skriv Byggindustrien, som har fått innsyn i fleire av styreprotokollane til selskapet. Den samla kostnadsramma for prosjektet var i utgangspunktet på 6,7 milliardar.

– Det stemmer at prosjektet vil bli dyrare enn det som låg inne i estimatet. Totalauken ligg på 14 prosent, seier utbyggingsdirektør Einar Kilde i Bane Nor.

Også strekninga Sandbukta – Moss – Såstad på Østfoldbanen, som skulle ha kosta 10,1 milliardar, kjem til å bli dyrare, men det er ikkje klart kor store overskridingane blir der.

– Ein del av forarbeida i prosjektet har ført til auka kostnader. Vi har mellom anna rive ein del hus, og vi har fått miljøutfordringar knytt til sorteringa av massar og avfall, som har vore meir krevjande og kostbar enn føresett. I tillegg har vi hatt ein liten auke på grunnarbeida, forklarer Kilde. Av omsyn til fortrulege forhold kan han ikkje seie noko om kostnadsauke knytt til tilbodet til entreprenørane før anbodsprosessen er ferdig og kontraktane signerte.

(©NPK)